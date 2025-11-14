DAX24.042 -1,4%Est505.743 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,47 -1,0%Nas22.870 -2,3%Bitcoin83.700 -2,4%Euro1,1648 +0,1%Öl64,03 +1,5%Gold4.192 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens 723610 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Rheinmetall 703000 RENK RENK73 Infineon 623100 Bayer BAY001 Highland Critical Minerals A4193E Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Volkswagen (VW) vz. 766403 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 RWE 703712 HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Shutdown beendet: DAX schließt schwächer -- Wall Street letztlich tiefrot -- Siemens mit Rekordgewinn -- RENK, Rheinmetall, HENSOLDT, Merck, NEL, Palantir, Deutsche Telekom, DroneShield im Fokus
Top News
Siemens Energy-Aktie schwächelt dennoch: Mittelfristziele nach oben korrigiert Siemens Energy-Aktie schwächelt dennoch: Mittelfristziele nach oben korrigiert
Was sind eigentlich Nießbrauchdepots? Was sind eigentlich Nießbrauchdepots?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

WDH/DAX-FLASH: Kaum verändert nach Rally und Korrektur - Siemens Energy im Fokus

14.11.25 06:45 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.041,6 PKT -339,8 PKT -1,39%
Charts|News|Analysen

(Tippfehler berichtigt)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am Ende einer insgesamt starken Woche dürfte sich im DAX am Freitag zunächst wenig tun. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Handelsbeginn 0,1 Prozent höher auf 24.066 Punkte.

Wer­bung

In der Hoffnung auf das inzwischen besiegelte Ende des bisher längsten Teilstillstands der US-Regierungsgeschäfte (Shutdown) hatte der Dax gut zwei Prozent zugelegt. Vor der recht scharfen Korrektur am Donnerstag waren es sogar bis zu 3,7 Prozent.

Die Rally Richtung Oktober-Rekord bei 24.771 Punkten wurden nun aber erst einmal ausgebremst von Gewinnmitnahmen in den USA. Hier hatte der Dow Jones Industrial am Mittwoch bereits einen neuen Höchststand erreicht.

Die Berichtssaison liegt hier und da in den letzten Zügen. Im Fokus stehen wohl Siemens Energy nach ihrer Prognoseerhöhung für 2027/28 vom späten Vorabend. Analysten sehen nun immensen Spielraum für die Markterwartungen. Die Aktien kletterten nachbörslich fast bis auf 109 Euro - fast 8 Prozent über den Xetra-Schluss./ag/mis

Mehr zum Thema DAX 40

06:45WDH/DAX-FLASH: Kaum verändert nach Rally und Korrektur - Siemens Energy im Fokus
06:32DAX-FLASH: Kaum verändert nach Rally und Korrektur - Siemens Energy im Fokus
00:23Merck nears deal for flu-prevention biotech Cidara
13.11.25Europe: Shares close lower with upcoming US data in focus; Siemens slides
13.11.25DAX-Chefs: Diese Studiengänge haben die Chefs aus der ersten Reihe absolviert
13.11.25US-Shutdown beendet: DAX schwächelt am Donnerstag - Rekord bleibt aber in Sichtweite
13.11.25Unpacking the Latest Options Trading Trends in T-Mobile US
13.11.25Deutsche Börse-News: "So extrem war es noch nie" (Zertifikate Marktbericht)
mehr