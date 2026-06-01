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WDH/DAX-FLASH: Ruhiger Wochenstart erwartet - Nahost-Verhandlungen im Fokus

22.06.26 07:47 Uhr
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DAX 40
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(Im letzten Absatz wird klargestellt, dass der US-Halbleiterindex SOX das Rekordhoch am Donnerstag und nicht am Freitag erreicht hatte. Am Freitag war der US-Aktienmarkt geschlossen.)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX dürfte sich am Montag zunächst wenig bewegen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund drei Stunden vor dem Xetra-Start 0,1 Prozent im Minus auf 24.967 Punkte. Am Freitag hatte der Dax mit zeitweise 25.173 Punkten erneut einen Vorstoß in Richtung Rekordhoch unternommen, war letztlich aber wieder unter die runde Marke von 25.000 Punkten zurückgekehrt.

Der technische Analyst Christoph Geyer vermutet die Marktteilnehmer in "Wartestellung für eine Einigung im Nahen Osten". Nach dem Auftakt der Gespräche zwischen den USA und dem Iran in der Schweiz auf der Ebene der Verhandlungsführer soll es unmittelbar im Anschluss weitere Beratungen auf Arbeitsebene geben.

Ziel sei es, wie im Rahmenabkommen vorgesehen, innerhalb von 60 Tagen ein "finales Abkommen" zu erreichen, hieß es in der Nacht in einer gemeinsamen Erklärung der Vermittler Katar und Pakistan. Die Ölpreise bleiben derweil auf ihrem tiefsten Niveau seit Kriegsbeginn.

Marktexperte Stephen Innes verweist auf Kommentare eines Händlers von Goldman Sachs über immens hohe Leerverkäufe in Öl-Futures. Diese Wetten auf fallende Kurse sprechen mit Blick auf die Friedensverhandlungen für echten Optimismus.

An den Aktienmärkten zeigt vor allem die Halbleiterbranche weiter Stärke. Der US-Sektorindex SOX hatte am Donnerstag vor dem Feiertag am Freitag nach kleiner Pause wieder einen Rekord erreicht. In Japan und Südkorea nahmen die Aktienmärkte am Morgen diesen Trend auf./ag/zb