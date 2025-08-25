DAX24.277 -0,6%ESt505.472 -0,2%Top 10 Crypto16,15 -0,3%Dow44.938 ±0,0%Nas21.173 -0,7%Bitcoin97.599 -0,5%Euro1,1640 -0,1%Öl67,26 +0,3%Gold3.335 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Palantir A2QA4J RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F BASF BASF11 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y HENSOLDT HAG000 Commerzbank CBK100 Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 Deutsche Bank 514000 BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Notenbankertreffen in Jackson Hole: DAX stabil erwartet -- Asiens Börsen mehrheitlich tiefer -- Google greift Apples iPhone mit KI-Smartphones an -- Volatus steigert Umsatz und grenzt Verluste ein
Top News
Neue Konkurrenz für Tesla-Aktie: VW und Renault setzen beim autonomen Fahren zum Überholen an Neue Konkurrenz für Tesla-Aktie: VW und Renault setzen beim autonomen Fahren zum Überholen an
NVIDIA-Portfolio im Fokus: In diese Aktien hat der KI-Gigant im zweiten Quartal 2025 investiert NVIDIA-Portfolio im Fokus: In diese Aktien hat der KI-Gigant im zweiten Quartal 2025 investiert
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Gratis-Aktie + 25 € + Top 10 Crypto ETP geschenkt. Hol Dir jetzt Dein finanzen.net ZERO-Depot!

WDH/DAX-FLASH: Stabilisierung erwartet - weiter kein klarer Trend

21.08.25 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.277,0 PKT -146,1 PKT -0,60%
Charts|News|Analysen

(Wochentag ergänzt: Donnerstag)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX bleibt in der laufenden Woche ohne klaren Trend. Nach den Verlusten am Vortag taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex am Donnerstag rund zweieinhalb Stunden vor Handelsbeginn mit 24.313 Punkten wieder gut 0,1 Prozent über dem Xetra-Schluss vom Vortag. Damit kommt der Dax auch wieder etwas auf sein Rekordhoch von Mitte Juli bei 24.639 Punkten zu. Die US-Technologiewerte haben ihre Korrektur im US-Handel tags zuvor zwar ausgeweitet. Der NASDAQ 100 dämmte seine Verluste allerdings im Handelsverlauf deutlich ein - auch noch nach dem europäischen Handelsende./ag/zb/jha/

Mehr zum Thema DAX 40

08:22Aktien Frankfurt Ausblick: Weiter kein klarer Trend - CTS Eventim sacken ab
08:12Volkswagen: IG Metall attackiert AfD-nahe Arbeitnehmergruppe bei VW
08:04Augen auf Notenbanker-Treffen: DAX stabil erwartet - kein klarer Trend erkennbar
08:00Top 10: Das Wichtigste zum Börsengeschehen heute - Bilanzen von Zoom und Clara Technologies voraus
07:30dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Leichte Kursgewinne erwartet
07:17Sun Phu Quoc Airways baut Flotte vor dem Start mit zwei Airbus A321 aus
07:09Vor Notenbankertreffen in Jackson Hole: DAX stabil erwartet -- Asiens Börsen mehrheitlich tiefer -- Google greift Apples iPhone mit KI-Smartphones an -- Volatus steigert Umsatz und grenzt Verluste ein
07:01WDH/DAX-FLASH: Stabilisierung erwartet - weiter kein klarer Trend
mehr