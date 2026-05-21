WDH/DAX-FLASH: Starker Start erwartet - Wieder Hoffnung auf Nahost-Einigung
Werte in diesem Artikel
(Im dritten Satz wurde ein Grammatikfehler entfernt.)
FRANKFURT (dpa-AFX) - Bei guten Vorgaben aus Asien zeichnet sich im DAX am Freitag ein starker Start ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 1,1 Prozent höher auf 24.880 Punkte. Im Hoch lag die Indikation sogar über 24.900 Punkten. Damit rücken die runde Marke von 25.000 Punkten und der knapp darüber verlaufende Korrekturtrend seit dem Rekord Mitte Januar wieder in greifbare Nähe.
An der Börse wird wieder einmal auf eine Einigung zwischen den USA und dem Iran gesetzt - und Frieden im Nahen Osten. "Allerdings liegen beide Länder bei der Frage nach dem angereicherten Uran weiterhin weit auseinander. Auch die vom Iran beabsichtigten Zölle für die Straße von Hormus könnten für komplizierte Diskussionen sorgen", kommentierte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners.
Er erinnerte aber daran, dass die Friedenshoffnungen der Anleger zuletzt immer wieder enttäuscht wurden. "Die letzten Male war das Einpreisen eines Friedens zwischen den USA und dem Iran jedes Mal verfrüht." Entsprechende Vorsicht zeigten relativ geringe Handelsumsätze wie am Vortag. "Mit der Hoffnung auf Frieden ist auch die Hoffnung auf ein zumindest etwas schnelleres Abebben der aktuellen Inflationswelle verbunden", so Altmann - und damit Entspannung bei den Zinsen./ag/zb
Übrigens: NVIDIA und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf NVIDIA
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NVIDIA
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent