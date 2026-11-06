DAX 26.325 -0,4%ESt50 6.232 -0,5%MSCI World 4.760 -3,3%Top 10 Crypto 10,25 +3,2%Nas 24.315 -5,5%Bitcoin 67.566 -0,0%Euro 1,1179 -0,4%Öl 99,5 +1,2%Gold 4.048 -1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

WDH/DAX-FLASH: Tech-Einbruch in den USA bringt Gewinnmitnahmen nach Rekord

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
26,325.01 EUR -112.66 EUR -0.43 %
News | Analysen

(Tippfehler in der Überschrift behoben: Gewinnmitnahmen)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der massive Kursrutsch in den USA prägt am Freitag zunächst auch das Geschehen im rekordhohen DAX. Der Broker IG Markets taxierte den deutschen Leitindex gut zweieinhalb Stunden vor der Eröffnung des Xetra-Handels 0,8 Prozent tiefer auf 26.105 Punkte. Tags zuvor hatte der Dax mit 26.692 Punkten einen neuen Rekordstand erreicht, bevor die Schwäche an den US-Börsen einsetzte.

Werbung

Der Technologie-Auswahlindex NASDAQ 100 verzeichnete den stärksten Tagesverlust seit dem Corona-Crash im März 2020. Letztlich verlor er 6,4 Prozent. Für den Halbleiterindex SOX ging es sogar um mehr als 12 Prozent abwärts. Aber auch der marktbreite S&P 500 erwischte den schwärzesten Tag seit April 2025.

"An der Wall Street ist genau das eingetreten, was Anleger seit Monaten befürchten: dass sich das Klumpenrisiko aus wenigen Tech-Schwergewichten rächt und die großen Indizes mit in die Tiefe reißt, wenn sie einmal stärker fallen sollten", kommentierte Marktanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank. "Die Angst vor einem KI-Ausbaustopp durch die Demokraten trübt die Stimmung."

In Asien lagen die Indizes am Morgen ebenfalls entsprechend klar im Minus, besonders der japanische Nikkei 225. Er sackte um mehr als 6 Prozent auf das Niveau von April ab. Papiere des Chipherstellers Rohm verloren mit 17 Prozent am deutlichsten. Auch an der technologielastigen Börse in Südkorea ging es kräftig nach unten. Hier belasteten vor allem hohe Verluste der Chiphersteller Samsung und SK hynix./ag/zb

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.