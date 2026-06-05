DAX24.759 -0,8%Est506.062 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,2800 -2,8%Nas25.709 -4,2%Bitcoin53.968 +2,1%Euro1,1522 ±0,0%Öl93,09 -2,4%Gold4.330 -3,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 NVIDIA 918422 SpaceX SPACEX Rheinmetall 703000 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Micron Technology 869020 Microsoft 870747 Tesla A1CX3T Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Amazon 906866 Broadcom A2JG9Z Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Börsen mit schwachem Wochenausklang -- DAX geht mit Verlusten ins Wochenende -- Schlappe für SpaceX -- Anthropic mahnt zu KI-Pause -- Solidion, Almonty, Marvell, Infineon, Samsung im Fokus
Top News
Eli Lilly-Aktie im Blick: Expertin sieht 'deutliche Warnschüsse' für Pharmastandort Eli Lilly-Aktie im Blick: Expertin sieht 'deutliche Warnschüsse' für Pharmastandort
Ausverkauf im Wasserstoff-Sektor: Gewinnmitnahmen lasten auf Aktien von NEL, Plug Power & Co. Ausverkauf im Wasserstoff-Sektor: Gewinnmitnahmen lasten auf Aktien von NEL, Plug Power & Co.
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

WDH: Demokrat in Endrunde von Gouverneurswahl in Kalifornien

07.06.26 18:41 Uhr

(Im 7. Absatz muss es "Gesundheitsminister" statt "Arbeitsminister" heißen.)

SACRAMENTO (dpa-AFX) - Im Rennen um die Nachfolge des kalifornischen Gouverneurs Gavin Newsom hat sich Prognosen zufolge der demokratische Ex-Minister Xavier Becerra einen der beiden Plätze in der Endrunde gesichert. Die Sender CNN und NBC sowie die Nachrichtenagentur AP kamen zu dem Schluss, dass Becerra bei der Vorwahl am Dienstag genug Stimmen bekam, dass er nicht mehr auf den dritten Platz abrutschen kann.

Dazu, gegen wen er bei der eigentlichen Wahl im November antritt, gab es in den Prognosen noch keine Festlegung. Aktuell liefert sich Becerra noch ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem republikanischen Kandidaten Steve Hilton. Beide kommen auf über 26 Prozent der Stimmen.

Viele Demokraten

Ein weiterer Demokrat, Tom Steyer, liegt auf dem dritten Platz mit 21 Prozent. Die Auszählung geht aber noch weiter. In Kalifornien ist es so, dass bei der Briefwahl das Absendedatum gilt - und die Stimmzettel danach eine Woche Zeit haben, anzukommen. Dabei sind es oft Anhänger der Demokratischen Partei, die zur Briefwahl greifen. US-Präsident Donald Trump sprach wieder von Wahlbetrug, nachdem der von ihm unterstützte Hilton direkt nach der Vorwahl knapp vorn lag.

Anders als in vielen anderen Bundesstaaten kommen in Kalifornien die beiden bestplatzierten Bewerber unabhängig von ihrer Parteizugehörigkeit in die Endrunde. Kalifornien ist eine Hochburg der Demokraten. Allerdings gingen für sie so viele Anwärter ins Rennen, dass in der Partei zwischenzeitlich die Sorge aufkam, am Ende könnten zwei Republikaner in die Endrunde kommen, weil sich die Kandidaten der Demokraten gegenseitig die Stimmen wegnehmen.

Wirtschaftsmacht Kalifornien

Der aktuelle Gouverneur Gavin Newsom kann nach zwei Amtszeiten nicht mehr antreten. Er gilt als ein möglicher Kandidat der Demokraten für die Präsidentenwahl 2028. Kalifornien ist unter anderem dank der Tech-Industrie im Silicon Valley und seiner Agrarindustrie eine Wirtschaftsmacht. Zugleich beklagen sich die Einwohner über hohe Immobilienpreise und Lebenshaltungskosten.

Durch die Bedeutung Kaliforniens ist der Gouverneur des Bundesstaates auch landesweit einflussreich. Unter Newsoms Vorgängern waren Ronald Reagan, der wenige Jahre später Präsident wurde, sowie Hollywood-Star Arnold Schwarzenegger bis 2011. Er war der bisher letzte republikanische Gouverneur Kaliforniens.

Der 68-jährige Becerra war unter anderem Gesundheitsminister in der Regierung von Präsident Joe Biden und Generalstaatsanwalt von Kalifornien./so/DP/zb/he