DAX24.287 +0,4%ESt505.402 +0,3%Top 10 Crypto16,90 -0,6%Dow44.922 +1,0%Nas21.713 +0,1%Bitcoin103.456 -1,8%Euro1,1693 -0,1%Öl65,59 -0,2%Gold3.356 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 TUI TUAG50 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460 Palantir A2QA4J BYD A0M4W9 Deutsche Bank 514000 Lilium A3CYXP Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Treffen von Trump und Putin rückt näher: DAX fester -- RWE-Ergebnis bleibt hinter Schätzungen zurück -- Volatus Aerospace, BYD, D-Wave, Alibaba, TUI, Infineon, thyssenkrupp, Bitcoin im Fokus
Top News
Aktienempfehlung RWE-Aktie: Deutsche Bank AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse Aktienempfehlung RWE-Aktie: Deutsche Bank AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse
Investment-Tipp: So bewertet UBS AG die Bayer-Aktie Investment-Tipp: So bewertet UBS AG die Bayer-Aktie
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

WDH/Deutlicher Zuwachs bei Getreideernte in Deutschland erwartet

14.08.25 11:55 Uhr

(Berichtigung: Im Text wurde die Schreibweise des Raiffeisenverbands berichtigt.)

BERLIN (dpa-AFX) - Die deutschen Landwirtinnen und Landwirte werden in diesem Jahr voraussichtlich deutlich mehr Getreide ernten als im vergangenen. Der Deutsche Raiffeisenverband (DRV) prognostiziert für 2025 eine Erntemenge von rund 43 Millionen Tonnen, ein Plus von zehn Prozent im Vergleich zum Vorjahr, wie DRV-Marktexperte Guido Seedler sagte.

Wer­bung

"Vor allem größere Anbauflächen und höhere Hektarerträge haben zum guten Mengenergebnis beigetragen", hieß es. Beim Winterweizen, der für knapp die Hälfte der gesamten Erntemenge steht, liegt der prognostizierte Zuwachs gar bei knapp einem Viertel. Auch beim Winterraps gehen die Fachleute des DRV von um sieben Prozent steigenden Erntemengen in Höhe von 3,9 Millionen Tonnen aus.

Angesichts des sehr trockenen Frühjahrs und der darauffolgenden regnerischen Wochen sei das Erntejahr für die Bäuerinnen und Bauern sehr herausfordernd gewesen. Zu den Ernteverlierern gehörten Regionen mit leichten, sandigen Böden, die weniger Wasser speichern können.

Keine großen Auswirkungen für Brotpreis

Anders als im Vorjahr dürfte die Getreide-Produktionsmenge in diesem Jahr über dem Verbrauch liegen. An den Brotpreisen, die Verbraucher an der Ladentheke zahlen, ändere sich damit allerdings nicht viel, betonte Seedler. "Die Rohstoffkosten sind für den Endpreis von relativ geringer Bedeutung." Bei einem durchschnittlichen Brot liege der Mehlkostenanteil bei lediglich etwa 8 Cent. In deutlich höherem Maße würden Kosten für Energie oder Bürokratie den Brotpreis beeinflussen.

Wer­bung

Nicht nur in Deutschland, auch weltweit dürften die Erntemengen in diesem Jahr zunehmen. Der DRV rechnet für 2025 mit einer Getreideproduktion von weltweit 2,3 Milliarden Tonnen, nach 2,2 Milliarden Tonnen im Vorjahr. Das decke den Verbrauch der Gesamtbevölkerung gerade so./maa/DP/stk