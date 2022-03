WDH: Deutsche Bank befördert Von Moltke zum Vize-Vorstandsvorsitzenden

(Technische Wiederholung)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Deutschen Bank (Deutsche Bank) hat Finanzchef James von Moltke zum stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden befördert. Von Moltke werde die neue Position mit sofortiger Wirkung neben seiner Aufgabe als Finanzchef übernehmen, teilte der Dax (DAX 40)-Konzern am Freitagabend in Frankfurt mit. Von Moltke ist seit Juli 2017 Finanzchef. Er kam von der US-Großbank Citigroup.

James von Moltke habe in den vergangenen fünf Jahren als Finanzvorstand "herausragende Arbeit geleistet" und habe "einen wichtigen Anteil an der erfolgreichen Transformation der Deutschen Bank", sagte Aufsichtsratschef Paul Achleitner. Von Moltke trete als stellvertretender Vorstandsvorsitzender an die Seite von Karl von Rohr, der dieses Amt seit 2018 innehat. Konzernchef Christian Sewing betonte: "Damit haben wir die richtige Führungsstruktur, um in dieser Zeit steigender Komplexität und Volatilität langfristig erfolgreich zu sein."/jha/