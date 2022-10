WDH/Devisen: Eurokurs steigt weiter

(Tippfehler in Überschrift berichtigt: Eurokurs)

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Eurokurs ist am Mittwoch im späten US-Währungshandel weiter gestiegen. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,0086 US-Dollar. Damit stieg der Euro wieder über die Parität und auf den höchsten Stand seit sechs Wochen. Auftrieb erhielt er von einer Dollar-Schwäche und starken Wirtschaftsdaten aus Frankreich. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,0023 (Dienstag: 0,9861) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,9977 (1,0141) Euro gekostet.

Der Dollar stand im Handel mit allen wichtigen Währungen unter Druck. Bereits am Vortag hatten unerwartet schwache US-Konjunkturdaten dem Euro Auftrieb verliehen und der Kurs war in kurzer Zeit um etwa einen Cent gestiegen. In den USA hatten sich die Häuserpreise schwächer als erwartet entwickelt. Am Markt verstärkte dies die Spekulation, dass die US-Notenbank Fed künftig weniger stark mit Zinserhöhungen gegen die hohe Inflation ankämpfen wird, was den Dollar belastete./bek/he