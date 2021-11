WDH/dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Leichte Verluste

(Beim Abschnitt zum US-Aktienmarkt wurde die Tendenz eingefügt.)

DEUTSCHLAND: - LEICHT IM MINUS - Anleger dürften am Montag nach der jüngsten Rekordjagd des Dax (DAX 40) zunächst abwarten. Der deutsche Leitindex wurde vom Broker IG knapp zwei Stunden vor Handelsstart mit 0,07 Prozent leicht im Minus taxiert auf 16 043 Punkte. Am Freitag hatte das Kursbarometer mit 16 084 Punkten ein weiteres Rekordhoch markiert - trotz der Inflationssorgen, die Investoren derzeit umtreiben. "Der Dax befindet sich seit vergangener Woche in der Jahresend-Rally", schrieb Chartexperte Martin Utschneider von der Privatbank Donner & Reuschel am Montagmorgen. Die Perspektiven seien günstig, denn statistisch betrachtet begännen nun die sechs besten Börsenmonate. Ein Übergang in eine Frühjahrs-Rally sei also denkbar. Am Montag jedoch rechnet der Experte nun mit einer vorübergehenden Konsolidierung auf hohem Niveau.

USA: - WEITERE REKORDE - Die US-Aktienmärkte haben ihre jüngste Rekordserie am Freitag mit weiteren Gewinnen fortgesetzt. Positive Impulse lieferten vor allem der monatliche US-Arbeitsmarktbericht und die Aussicht, dass der Pharmakonzern Pfizer im Kampf gegen die Corona-Pandemie über eine wirksame Pille verfügt. Nach einem zwischenzeitlichen Anstieg um etwa ein Prozent ging der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) 0,56 Prozent höher bei 36 327,95 Punkten aus dem Handel. Er verbuchte damit einen Wochengewinn von 1,4 Prozent. Der marktbreite S&P 500 legte 0,37 Prozent auf 4697,53 Punkte zu. Der technologielastige NASDAQ 100 allerdings ließ es nach seiner besonders kräftigen Rally etwas ruhiger angehen. Mit 16 359,37 Punkten schloss er nur knapp mit 0,08 Prozent im Plus.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - In Asien haben die Aktienmärkte keine einheitliche Richtung gefunden. Während es in Japan leicht nach unten ging, zogen die Kurse in China etwas an. Der japanische Leitindex Nikkei 225 gab 0,35 Prozent auf 29 507,05 Punkte ab. Der CSI-300-Index (CSI 300), der die 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland umfasst, konnte dagegen zuletzt leicht zulegen.

