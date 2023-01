WDH/dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Wall Street treibt Dax-Rally an

(Nikkei-Entwicklung ergänzt)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - GEWINNE ERWARTET - Nach einem Tag Verschnaufpause setzt sich die Jahresanfangsrally im Dax (DAX 40) am Mittwoch wohl fort. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor Xetra-Start rund 0,6 Prozent höher auf 14 860 Punkte. Das wäre ein weiterer Höchststand seit März 2022 und ein Plus von 6,7 Prozent seit Vorjahresende. Auch an der Wall Street hatten die Anleger tags zuvor bei Aktien schnell wieder zugegriffen. Sie agieren damit mutig, obwohl am Donnerstag mit den US-Verbraucherpreisen für Dezember ein wichtiger Signalgeber für den weiteren Kurs der US-Notenbank auf der Agenda steht.

USA: - GEWINNE - Nach einem holprigen Start ist es am Dienstag an den US-Börsen aufwärts gegangen. In der letzten Handelsstunde kam etwas Schwung in die Kurse. Der Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) schloss 0,56 Prozent höher bei 33 704,10 Punkten. Allerdings attestieren Börsianer erst den am Donnerstag anstehenden Verbraucherpreisen im Dezember das Potenzial für eine starke und nachhaltigere Reaktion an den US-Aktienmärkten.

ASIEN: - ÜBERWIEGEND GEWINNE - Mit Schwung von der Wall Street haben die Börsen Asiens am Mittwoch überwiegend zugelegte. Der CSI-300-Index (CSI 300) mit den 300 wichtigsten chinesischen Unternehmen an den Festlandbörsen stieg zuletzt um 0,3 Prozent, während der Hang-Seng-Index (Hang Seng) der Sonderverwaltungszone Hongkong um 1,4 Prozent zulegte. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss ein Prozent höher. Leicht nach unten ging es in Taiwan und Indien.

DAX 14774,60 -0,12%

XDAX 14846,60 +0,80%

EuroSTOXX 50 4057,46 -0,27%

Stoxx50 3819,95 -0,59%

DJIA 33704,10 +0,56%

S&P 500 3919,25 +0,70%

NASDAQ 100 11205,78 +0,88%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 136,63 +0,10%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0751 +0,14%

USD/Yen 132,26 +0,01%

Euro/Yen 142,18 +0,15%

ROHÖL:

Brent 79,38 -0,72 USD

WTI 74,37 -0,75 USD

