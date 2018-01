WDH: Easyjet startet ersten innerdeutschen Flug von Berlin nach München

(Im dritten Satz wurde klargestellt, dass Easyjet insgesamt 19 Ziele anfliegt und nicht 19 in Europa. Angeflogen wird auch Tel Aviv.)

BERLIN/MÜNCHEN (dpa-AFX) - Nach dem Abschied von Air Berlin startet der Käufer easyJet an diesem Freitag am Berliner Flughafen Tegel seinen ersten innerdeutschen Flug. Der erste Flug der britischen Fluggesellschaft vom neuen Standort aus geht am Freitag (10.30 Uhr) nach München. Von Sonntag an fliegt Easyjet ab Tegel 19 Ziele an, davon vier in Deutschland. So sind zwischen Berlin und München 102 Hin- und Rückflüge wöchentlich geplant, wie das Unternehmen ankündigte. Easyjet hat schon in Berlin-Schönefeld zwölf Maschinen stationiert. Bis zum Sommer will die Fluggesellschaft nun in Tegel die 25 Maschinen einsetzen, die von der insolventen Air Berlin übernommen wurden./brd/bf/lif/DP/jha