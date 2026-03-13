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WDH/Eon: Zahl der Cyberangriffe hat massiv zugenommen

16.03.26 15:29 Uhr
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E.ON SE
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(Im zweiten Satz wurde ein Tippfehler im Wort Netzinfrastruktur entfernt.)

ESSEN (dpa-AFX) - Der Energiekonzern Eon (EON SE) sieht eine zunehmende Zahl von Cyberangriffen auf seine Energienetze. Mittlerweile seien täglich mehrere hundert Angriffe auf die Netzinfrastruktur zu verzeichnen, berichtete Vorstandsmitglied Thomas König am Montag im Austausch mit Journalisten. Im Vergleich zu von vor fünf Jahren habe sich die Zahl damit verzehnfacht.

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Der Manager verwies in diesem Zusammenhang auf die Bedeutung eines digitalisierten Stromnetzes, sowie die eigenen Bemühungen, die Sicherheit zu gewährleisten. Dafür arbeite Eon, wie viele andere Unternehmen, etwa auch mit externen Dienstleistern zusammen, um Angriffe zu simulieren und sich dagegen zu wappnen.

Eon ist Deutschlands größter Stromversorger und -netzbetreiber. Dem Unternehmen gehört rund ein Drittel dieses Netzes, das alle Spannungsebenen unterhalb des Übertragungsnetzes umfasst./lew/err/nas

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05.03.2026EON SE HoldJefferies & Company Inc.
25.02.2026EON SE Market-PerformBernstein Research
25.02.2026EON SE NeutralUBS AG
25.02.2026EON SE Equal WeightBarclays Capital
25.02.2026EON SE HoldJefferies & Company Inc.
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26.02.2026EON SE VerkaufenDZ BANK
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11.12.2023EON SE UnderweightMorgan Stanley
09.01.2023EON SE UnderweightMorgan Stanley
20.09.2021EON SE UnderweightMorgan Stanley

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