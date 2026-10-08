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WDH: Erneuter Huthi-Beschuss auf Saudi-Arabien

(Name des Huthi-Sprechers korrigiert)

RIAD/SANAA (dpa-AFX) - Die Huthi-Miliz aus dem Jemen hat erneut einen Angriff auf den Flughafen in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad für sich reklamiert. Der Militärsprecher der Huthi, Jahja Sari, erklärte, die Miliz habe eine ballistische Rakete auf den Flughafen King Chalid in Riad abgefeuert.

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Nach Angaben aus Saudi-Arabien wurden mehrere Geschosse abgewehrt. Zwei auf Riad abgefeuerte Raketen und eine weitere auf Chamis Muschait im Südwesten des Landes seien abgefangen worden, teilte der Sprecher des von Saudi-Arabien angeführten Militärbündnisses, Turki al-Maliki, mit. Zu Schäden oder Opfern wurden zunächst keine Angaben gemacht.

Augenzeugen berichteten der Deutschen Presse-Agentur von vier aufeinanderfolgenden Explosionen in Riad. Aus saudischen Sicherheitskreisen hieß es, es seien Trümmer abgefangener Raketen auf ein Terminalgebäude des Flughafens gefallen./arj/DP/nas

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