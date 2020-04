WDH: Erste klinische Studie zu Corona-Impfstoff in Deutschland zugelassen

(Wiederholung aus technischen Gründen.)

BERLIN (dpa-AFX) - Das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) hat erstmals in Deutschland eine Zulassung für die klinische Prüfung eines Impfstoff-Kandidaten gegen Corona erteilt. Wie das Bundesinstitut für Impfstoffe und biomedizinische Arzneimittel am Mittwoch mitteilte, erhält das Mainzer Unternehmen Biontech (BioNTech SE (spons ADRs)) die Genehmigung, seinen Wirkstoff an gesunden Freiwilligen zu testen.

