DAX24.028 +0,6%Est505.724 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,18 -3,4%Nas23.578 +0,3%Bitcoin76.641 ±-0,0%Euro1,1643 ±0,0%Öl63,75 +0,6%Gold4.197 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Siemens Energy ENER6Y Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Telekom 555750 Netflix 552484 Bayer BAY001 BASF BASF11 Infineon 623100 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht über 24.000 Punkten ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Netflix gewinnt Milliardendeal um Warner -- Novo Nordisk, Infineon, DroneShield, Rüstungswerte im Fokus
Top News
Klöckner & Co.-Aktie bald amerikanisch? Stahlkonzern bestätigt Gespräche über mögliches Übernahmeangebot Klöckner & Co.-Aktie bald amerikanisch? Stahlkonzern bestätigt Gespräche über mögliches Übernahmeangebot
Nach fulminantem Börsendebüt: Kann Chinas KI-Hoffnung Moore Threads der NVIDIA-Aktie gefährlich werden? Nach fulminantem Börsendebüt: Kann Chinas KI-Hoffnung Moore Threads der NVIDIA-Aktie gefährlich werden?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

WDH/EU-Außenbeauftragte: 'USA immer noch größter Verbündeter'

07.12.25 12:28 Uhr

(Die Zeitangabe der Äußerung wurde korrigiert.)

DOHA (dpa-AFX) - Die EU-Außenbeauftragten Kaja Kallas sieht trotz der neuen US-Sicherheitsstrategie eine weiterhin enge Allianz zwischen den USA und Europa. "Die USA sind immer noch unser größter Verbündeter", sagte Kallas heute beim Doha Forum, einer jährlich stattfindenden diplomatischen Konferenz in Katar. Trotz einiger Differenzen bei verschiedenen Themen zwischen den USA und Europa gelte das "allgemeine Prinzip" weiterhin: "Wir sind die engsten Verbündeten und sollten zusammenhalten."

Wer­bung

Natürlich gebe es viel Kritik, räumte Kallas ein, und "einen Teil davon halte ich auch für wahr". So habe Europa die eigene Macht gegenüber Russland beispielsweise unterschätzt. "Wir sollten selbstbewusster sein, das ist sicher", sagte Kallas.

In ihrer neuen Sicherheitsstrategie beklagen die USA unter anderem einen Verlust der Demokratie und Meinungsfreiheit in Europa und fordern eine Kurskorrektur. Europa stehe vor großen Problemen, heißt es in dem Dokument, das das Weiße Haus am Donnerstag veröffentlichte. Die EU-Kommission von Ursula von der Leyen hat die in dem Papier enthaltenen Vorwürfe gegen die Europäische Union entschieden zurückgewiesen./jot/DP/mis