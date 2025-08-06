DAX24.186 +0,7%ESt505.388 +1,0%Top 10 Crypto17,10 +0,6%Dow44.922 +1,0%Nas21.713 +0,1%Bitcoin104.131 -1,2%Euro1,1687 -0,1%Öl65,96 +0,3%Gold3.364 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 RENK RENK73 NVIDIA 918422 TUI TUAG50 SAP 716460 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Commerzbank CBK100 Palantir A2QA4J BYD A0M4W9 Eckert Ziegler 565970 DroneShield A2DMAA Deutsche Bank 514000 Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Treffen von Trump und Putin rückt näher: DAX leichter erwartet -- Asiens Börsen uneins -- RWE-Ergebnis bleibt hinter Schätzungen zurück -- Bitcoin erreicht neues Rekordhoch -- thyssenkrupp im Fokus
Top News
HelloFresh-Aktie knickt ein: Ergebnisprognose gesenkt - Effizienzprogramm trägt dennoch Früchte HelloFresh-Aktie knickt ein: Ergebnisprognose gesenkt - Effizienzprogramm trägt dennoch Früchte
Douglas-Aktie: Douglas wächst und knackt beim Umsatz die Milliarden-Marke Douglas-Aktie: Douglas wächst und knackt beim Umsatz die Milliarden-Marke
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

WDH: Finanzkonzern W&W verdient ein Jahr nach Südwest-Unwetter wieder Geld

14.08.25 08:38 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Wüstenrot & Württembergische AG
14,82 EUR -0,06 EUR -0,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

(Im zweiten Absatz, letzter Satz, wird das Jahr berichtigt: 2022 rpt 2022)

KORNWESTHEIM (dpa-AFX) - Der Finanzkonzern Wüstenrot & Württembergische (W&W (WüstenrotWürttembergische)) ist dank ausgebliebener Unwetterschäden im ersten Halbjahr in die Gewinnzone zurückgekehrt. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 91 Millionen Euro nach einem Verlust von 14 Millionen ein Jahr zuvor, wie das im SDAX gelistete Unternehmen am Donnerstag in Kornwestheim mitteilte. Vorstandschef Jürgen Junker sieht W&W damit auf gutem Weg zu einer deutlichen Gewinnsteigerung im laufenden Jahr.

Wer­bung

Im Gesamtjahr 2024 war der Gewinn von W&W wegen hoher Unwetterschäden im Südwesten der Republik auf nur noch 36 Millionen Euro eingebrochen. Im Jahr zuvor hatte das Unternehmen noch über 141 Millionen Euro verdient. 2022 hatte der Gewinn sogar bei 238 Millionen gelegen./stw/stk

Ausgewählte Hebelprodukte auf Wüstenrot Württembergische

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Wüstenrot Württembergische

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Wüstenrot & Württembergische AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Wüstenrot & Württembergische AG

DatumRatingAnalyst
14.11.2018WüstenrotWürttembergische buyCommerzbank AG
07.11.2018WüstenrotWürttembergische buyCommerzbank AG
14.08.2018WüstenrotWürttembergische buyCommerzbank AG
07.08.2018WüstenrotWürttembergische buyCommerzbank AG
29.05.2018WüstenrotWürttembergische buyCommerzbank AG
DatumRatingAnalyst
14.11.2018WüstenrotWürttembergische buyCommerzbank AG
07.11.2018WüstenrotWürttembergische buyCommerzbank AG
14.08.2018WüstenrotWürttembergische buyCommerzbank AG
07.08.2018WüstenrotWürttembergische buyCommerzbank AG
29.05.2018WüstenrotWürttembergische buyCommerzbank AG
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Wüstenrot & Württembergische AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen