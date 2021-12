WDH: Flugzeugfinanzierer beschert Airbus weiteren Großauftrag

(Wort im 1. Absatz, 2. Satz korrigiert: mit)

TOULOUSE (dpa-AFX) - Der Flugzeugbauer Airbus (Airbus SE (ex EADS)) hat kurz vor Jahresschluss einen weiteren Großauftrag eingesammelt. Der Flugzeugfinanzierer Aviation Capital Group (ACG) habe 40 Maschinen aus der Modellfamilie A320neo bestellt, teilte der Dax-Konzern (DAX 40) am Donnerstag in Toulouse mit. Darunter seien auch fünf Exemplare der neuen Langstreckenversion A321XLR, die sich im Gegensatz zu den A320neo-Mittelstreckenjets etwa auch für Flüge zwischen Mitteleuropa und den USA eignet. Zudem unterzeichnete ACG den Angaben zufolge einen Vorvertrag zum Kauf von 20 Maschinen vom kleineren Typ A220.

ACG mit Sitz im kalifornischen Newport Beach gehört zum japanischen Leasing- und Spezialfinanz-Konzern Tokyo Century Corporation./stw/he