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WDH: Frei fordert gleiche Chancen auf Facharzttermine

(Im letzten Satz wurde eine Formulierung angepasst.)

BERLIN (dpa-AFX) - Unionsfraktionschef Thorsten Frei dringt auf mehr Gerechtigkeit bei Wartezeiten auf Facharzttermine. "Alle Versicherten müssen in vertretbarer Frist einen Facharzttermin bekommen", sagte der CDU-Politiker dem "Kölner Stadt-Anzeiger". Bundesgesundheitsminister Carsten Linnemann (CDU) werde hierzu Vorschläge machen. Zwar bringe das Nebeneinander von privater und gesetzlicher Krankenversicherung Vorteile, sagte Frei. Trotzdem werde manches im System "als ungerecht empfunden oder ist tatsächlich ungerecht". Ein Beispiel seien die oft langen Wartezeiten für Facharzttermine.

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Kanzler Friedrich Merz (CDU) hatte vor knapp einem Monat gesagt, wenn sich der Eindruck verfestige, dass privat Versicherte sofort jede Leistung bekämen und gesetzlich Versicherte Wochen und Monate warten, sei das "ein Gerechtigkeitsproblem".

Auch zur geplanten Reform des Arbeitszeitgesetzes äußerte sich Frei - und verwies auf die Vereinbarungen im schwarz-roten Koalitionsvertrag. "Im Koalitionsvertrag haben wir glasklar vereinbart, im Einklang mit der europäischen Arbeitszeitrichtlinie die Möglichkeit einer wöchentlichen anstatt einer täglichen Höchstarbeitszeit zu schaffen - auch und gerade im Sinne einer besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf", sagte er. Die Gewerkschaften hatten wiederholt vor einem Ende des Acht-Stunden-Tages gewarnt./evy/DP/zb

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