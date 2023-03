WDH: Großaktionär Loh sichert sich mehr als 30 Prozent an Klöckner & Co

(Es wird klargestellt, dass sich Loh den Zugriff gesichert hat.)

DUISBURG (dpa-AFX) - Der Klöckner-Großaktionär Friedhelm Loh hat sich am Stahlhändler bereits am Tag der Ankündigung seines Übernahmeangebots mehr als 30 Prozent gesichert. Lohs Beteiligungsgesellschaft Swoctem habe die Schwelle am Montag überschritten, teilte Klöckner & Co (KlöcknerCo (KlöCo)) am Mittwoch in Duisburg mit. Den Angaben zufolge stieg sein Anteil ganz knapp über diese Schwelle. Bei Überschreitung der 30-Prozent-Marke ist ein Großaktionär in der Regel verpflichtet, ein Übernahmeangebot für alle verbleibenden Aktien abzugeben.

Swoctem will je Klöckner-Aktie 9,75 Euro in bar bieten. Die angekündigte Angebotsunterlage war zuletzt noch nicht veröffentlicht. Nach Angaben vom Montag will Loh trotz der Offerte nicht die Mehrheit bei Klöckner übernehmen. Loh sitzt auch im Aufsichtsrat des Konzerns. Er hatte zuvor über Swoctem 25,25 Prozent der Klöckner-Anteile gehalten und damit mehr als jeder andere Aktionär./stw/nas/jha/