DAX22.563 +1,2%Est505.542 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7000 +2,3%Nas20.931 -0,1%Bitcoin58.850 +2,5%Euro1,1459 -0,4%Öl112,1 -2,2%Gold4.547 +1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Volkswagen (VW) vz. 766403 Vonovia A1ML7J
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt freundlich -- Deutsche Inflation steigt im März -- Bayer, Novo Nordisk, SAP, Siemens Energy, Berkshire, Rüstung, Öl-Aktien, Amazon, Aluminium-Aktien im Fokus
Top News
Fonds - Einfach investieren, professionell verwalten lassen Fonds - Einfach investieren, professionell verwalten lassen
Analysten werden deutlich: Wieviel Luft hat die Siemens Energy-Aktie noch? Analysten werden deutlich: Wieviel Luft hat die Siemens Energy-Aktie noch?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

WDH: Grünen-Vorsitzende gegen Pläne für Rückkehr nach Syrien

30.03.26 18:06 Uhr

(In einer früheren Version des Artikels hieß es, es seien Merz`Pläne, dass 80 Prozent zurückkehren sollen. Da das entsprechende Zitat nachträglich korrigiert wurde, wurden die Formulierungen in Überschrift und 2. Absatz ebenfalls entsprechend korrigiert.)

Wer­bung

BERLIN (dpa-AFX) - Die Grünen-Vorsitzende Franziska Brantner hat die von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) genannte Rückkehrquote für syrische Flüchtlinge als "abenteuerlich" kritisiert. "Für viele Menschen ist der Rückweg nach Syrien überhaupt noch gar keine Option", sagte Brantner in Berlin.

Beim Besuch des syrischen Übergangspräsidenten Ahmed al-Scharaa hatte Merz gesagt, dass vorgesehen sei, dass 80 Prozent der Menschen, die während des Assad-Regimes nach Deutschland geflüchtet waren, in den kommenden drei Jahren in ihre Heimat zurückkehren.

Brantner verwies hingegen auf die aus ihrer Sicht fragile Situation in Syrien. Sicherheitsfragen seien nicht geklärt, und das Vertrauen in den Übergangsprozess sei in den vergangenen Monaten stark erschüttert worden./ax/DP/zb