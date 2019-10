WDH/Handelskriege und niedrige Zinsen belasten: UBS verdient deutlich weniger

Aktien in diesem Artikel UBS 10,46 EUR

(Das letzte Wort wurde berichtigt: belasten.)

ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Handelskriege und die daraus folgenden Unsicherheiten für die Weltwirtschaft sowie die niedrigen Zinsen haben der UBS im dritten Quartal zugesetzt. Der Gewinn sank in den drei Monaten bis Ende September um 16 Prozent auf 1,05 Milliarden US-Dollar (941 Mio Euro), wie die Schweizer Großbank am Dienstag in Zürich mitteilte. Experten hatten allerdings mit einem noch etwas stärkeren Gewinneinbruch gerechnet. Besonders schwach lief das Geschäft im Investmentbanking. UBS-Chef Sergio Ermotti hatte zuletzt bereits angekündigt, diesen Bereich weiter umbauen zu wollen. Die Kosten dafür werden das Ergebnis im vierten Quartal mit rund 100 Millionen Dollar belasten./zb/fba