WDH: Haniel verkauft Metro-Anteil - Komplettausstieg möglich

DUISBURG (dpa-AFX) - Der Duisburger Familienkonzern Haniel steht womöglich vor dem Ausstieg beim Handelskonzern Metro (METRO (St)). Die EP Global Commerce GmbH (EPGC) wird in einem ersten Schritt 7,3 Prozent der Stammaktien der Metro AG (METRO (St)) kaufen, wie Haniel am Freitag in Duisburg mitteilte. Zudem habe EPGC eine Option auf den Kauf der restlichen 15,2 Prozent der Papiere. Mit dem Geld will der bisher größte Einzelaktionär des MDAX-Konzerns sich breiter aufstellen.

Die Metro-Aktien stiegen nach der Nachricht auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss um rund ein halbes Prozent. Im bisherigen Jahresverlauf sind sie mit einem Minus von 28,56 Prozent einer der größten Verlierer im Index der mittelgroßen Werte. Der Konzern ringt unter anderem mit Problemen bei der Supermarktkette Real sowie mit einem schwierigen Russland-Geschäft.

Die Metro AG war 2017 aus der Aufspaltung der Metro Group hervorgegangen, ebenso wie Ceconomy (Ceconomy St) als Holdinggesellschaft der Elektronikeinzelhändler Media Markt und Saturn. Haniel hält an Ceconomy einer Präsentation des Unternehmens von Ende Juli zufolge mehr als 20 Prozent./mis/he