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WDH/Hypoport mit verhaltenem Jahresauftakt

15.04.26 07:49 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Hypoport SE
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(Wochentag korrigiert)

BERLIN (dpa-AFX) - Bei dem Finanzdienstleister Hypoport (Hypoport SE) hat sich die Nachfrage nach Immobilienkrediten im ersten Quartal zurückhaltend entwickelt. Das über die Plattform Europace abgewickelte Finanzierungsvolumen habe in den ersten drei Monaten des Jahres auf Vorjahresniveau bei 20,3 Milliarden Euro gelegen, teilte das im SDAX gelistete Unternehmen am Mittwoch in Berlin mit.

Die nachhaltige Erholung im deutschen Wohnimmobilienmarkt sei im ersten Quartal erneut von einem volatilen Umfeld beeinflusst worden. Dabei bauten vor allem die genossenschaftliche Plattform Genopace sowie die Plattform der Sparkassen Finmas ihre Anteile auf dem Gesamtmarktplatz aus, während das Vertriebsvolumen privater Banken leicht sank.

Weiterhin würden in der privaten Immobilienfinanzierung überwiegend Käufe von Bestandsimmobilien finanziert, berichtete Hypoport weiter. Hierbei nehme der Anteil der Eigentumswohnungen weiter zu. Kredite für Neubau und energetische Sanierungen wurden wenig nachgefragt./err/nas

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