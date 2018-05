WDH: IG Metall fordert steigendes Rentenniveau - Kommission startet

(Im 1. Absatz, 4. Satz muss es richtig heißen: an diesem Donnerstag)

BERLIN (dpa-AFX) - Vor der Vorstellung der Rentenkommission der Bundesregierung fordert die IG Metall ein steigendes Rentenniveau in Deutschland. Die Kosten hierfür müssten auf Arbeitgeber, Beschäftigte und öffentliche Haushalte aufgeteilt werden, sagte IG-Metall-Vorstandsmitglied Hans-Jürgen Urban der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. An diesem Donnerstag stellt Bundessozialminister Hubertus Heil (SPD) eine neue Rentenkommission vor. Das Beratungsgremium soll bis März 2020 ein Gesamtkonzept für die Alterssicherung ab dem Jahr 2025 vorschlagen./bw/DP/fba