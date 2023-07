WDH/INDEX-MONITOR/Nach Übernahme: Vitesco ersetzt Software AG im MDax

Werte in diesem Artikel

(Tippfehler im 3. Absatz berichtigt: Dienstag)

ZUG (dpa-AFX) - Die Übernahme von Software AG (Software) durch den Investor Silver Lake hat Folgen für die Indexzugehörigkeit der Aktien des Darmstädter Unternehmens. Die Papiere werden aus dem MDAX und dem TecDAX gelöscht, wie der Indexanbieter Stoxx am späten Donnerstagabend in Zug mitteilte. In den Index mittelgroßer Werte steigt daher der Automobilzulieferer Vitesco (Vitesco Technologies) auf. Für das bisher im SDAX zu findende Unternehmen kehrt der Fußballklub Borussia Dortmund (BVB (Borussia Dortmund)) zurück.

Durch die Übernahme sei der Streubesitz bei Software AG unter die für eine Indexberücksichtigung notwendige Schwelle von zehn Prozent gesunken, hieß es zur Begründung. Wirksam werden die Maßnahmen am Dienstag, 25. Juli.

Wichtig sind solche Änderungen vor allem für Fonds, die Indizes real nachbilden (physisch replizierende ETF). Dort muss dann entsprechend umgeschichtet werden, was Einfluss auf die Aktienkurse haben kann./he/ck