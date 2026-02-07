DAX25.071 +0,3%Est506.315 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,6600 +1,9%Nas26.214 +1,5%Bitcoin51.417 +0,2%Euro1,1394 -0,3%Öl72,29 -0,9%Gold4.023 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 SpaceX A42D4F Volkswagen (VW) vz. 766403 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 SAP 716460 Infineon 623100 Micron Technology 869020 Microsoft 870747 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BMW 519000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fest über 25.000 Punkten -- Chipaktien mit Rekordquartal -- Yen mit 40-Jahres-Tief -- Kryptodeals bringen Trump 1 Mrd. Dollar -- Bloom Energy, Novo Nordisk, Lime, Bayer, Samsung, SK hynix im Fokus
Top News
Aktien von SpaceX, OpenAI & Anthropic: Droht nach den Mega-Börsengängen der nächste Bärenmarkt? Aktien von SpaceX, OpenAI & Anthropic: Droht nach den Mega-Börsengängen der nächste Bärenmarkt?
Um 25.000-Punkte-Marke: DAX zeigt sich am Mittwoch freundlich Um 25.000-Punkte-Marke: DAX zeigt sich am Mittwoch freundlich
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

WDH/IPO: Mastsysteme-Hersteller Smag will im Juli an die Börse

01.07.26 12:24 Uhr

(Technische Wiederholung)

FRANKFURT/SALZGITTER (dpa-AFX) - Smag Mobile Antenna Masts strebt noch im Juli an die Börse. So sollen sowohl bestehende als auch Aktien aus einer Kapitalerhöhung ausgegeben werden, teilte der Hersteller von mobilen Mastsystemen für Militäranwendungen am Mittwoch in Salzgitter mit. Die Preisspanne betrage 46 bis 54 Euro pro Aktie. Die Angebotsfrist laufe voraussichtlich vom 2. bis 8. Juli. Der erste Handelstag im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse soll am oder um den 13. Juli stattfinden.

Das Gesamtangebotsvolumen einschließlich vollständiger Ausübung einer Mehrzuteilungsoption dürfte zwischen knapp 130 Millionen und rund 152 Millionen Euro liegen. Bei der Kapitalerhöhung strebt Smag einen Nettoerlös von rund 30,5 Millionen Euro an. Dieses Geld will das Unternehmen unter anderem in Automatisierung, den Kapazitätsausbau und den Vertrieb stecken.

Es wäre voraussichtlich der fünfte klassische Börsengang in Deutschland im laufenden Jahr. Insbesondere die Rüstungsbranche, die von steigenden Verteidigungsausgaben profitiert, hat sich dabei hervorgetan. Nach Vincorion und Gabler wäre Smag das dritte Unternehmen der Branche, das 2026 an den Markt geht.

Und mit dem deutsch-französischen Konzern KNDS steht ein weiteres in den Startlöchern. Dies hatte das Unternehmen vergangene Woche angekündigt. Einem Bericht der "Financial Times" (FT) zufolge haben die Eigentümer jedoch Probleme, Investoren von der geplanten Bewertung von mehr als 12 Milliarden Euro zu überzeugen. Das Projekt könnte sich deswegen verzögern./nas/zb/jha/