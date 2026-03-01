DAX23.816 -1,6%Est505.783 -1,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1400 -5,3%Nas22.514 -1,3%Bitcoin61.199 -2,0%Euro1,1589 -0,4%Öl85,47 +3,5%Gold5.078 -1,2%
WDH/Iran: Mehr als 500 Raketen und Marschflugkörper abgefeuert

05.03.26 18:49 Uhr

TEHERAN (dpa-AFX) - Der Iran hat seit Kriegsbeginn am Samstag eigenen Angaben zufolge mehr als 500 ballistische Raketen und Marschflugkörper abgefeuert. Weiterhin seien mindestens 2.000 Kampfdrohnen verschiedener Typen von iranischem Boden gestartet worden, berichtete die Nachrichtenagentur Fars unter Berufung auf eine "informierte militärische Quelle". Die Agentur steht den mächtigen Revolutionsgarden nahe, Irans Elitestreitmacht.

Etwa 40 Prozent der Angriffe erfolgten dem Bericht zufolge gegen Ziele in Israel. Am Samstag hatte der jüdische Staat gemeinsam mit den USA den Krieg gegen den Iran begonnen. Die restlichen rund 60 Prozent der iranischen Attacken richteten sich gegen "amerikanische Ziele". Neben Israel attackieren Irans Streitkräfte auch Stellungen in den Golfstaaten, darunter Bahrain, Katar, Kuwait, die Vereinigten Arabischen Emirate, Irak sowie Saudi-Arabien, wo die USA Stützpunkte unterhalten.

Am Donnerstag meldeten iranische Medien außerdem den Einsatz einer der Raketen mit der größten Zerstörungskraft in ihrem Arsenal. Eine ballistische Rakete vom Typ "Chorramschahr 4" mit einem eine Tonne schweren Gefechtskopf sei auf eine Luftwaffenbasis in Tel Aviv gefeuert worden, berichtete die Nachrichtenagentur Tasnim./arb/DP/men