WDH: Katjes will Fusion des Frankreich-Geschäfts mit CPK

(Wiederholt wird die Meldung vom 29. August, die am 30. August um 5.15 Uhr erneut gesendet wurde. Am Ende des letzten Absatzes wird die Zuordnung einzelner Produkte präzisiert, die zum Teil nicht von Katjes International, sondern von der Schwestergesellschaft Katjes Fassin produziert und vertrieben werden.)

EMMERICH (dpa-AFX) - Der Süßwaren-Hersteller Katjes will sein Frankreich- und Belgiengeschäft mit dem französischen Konkurrenten CPK fusionieren. Dazu liefen "exklusive Verhandlungen mit CPK", teilte Katjes International, die Beteiligungsgesellschaft der Gruppe, am Mittwoch in Emmerich (Nordrhein-Westfalen) mit.

Der Zusammenschluss würde in Frankreich ein neues Süßwarenschwergewicht schaffen, hieß es. Zugleich erhoffe sich Katjes eine Stärkung seines Eigenkapitals. Details zur Finanzierung wurden nicht genannt. Das Geschäft soll nach Zustimmung der Kartellbehörden noch 2018 vollzogen werden. CPK produziert in Frankreich in fünf Werken mit insgesamt rund 950 Mitarbeitern.

Katjes International hat in den vergangenen Jahren sein internationales Geschäft Schritt für Schritt ausgebaut. 2017 hatte das Unternehmen das gesamte Markengeschäft des italienischen Bonbon- und Lakritzherstellers Cloetta übernommen und war damit zur Nummer zwei auf dem italienischen Markt geworden. Zu der Katjes-Gruppe gehört neben der Katjes International auch die Schwestergesellschaft Katjes Fassin. Letztere produziert und vertreibt unter anderem die unter der Marke Katjes verkauften Lakritze und Fruchtgummis sowie den Süßwaren-Klassiker Ahoj-Brause.

## Berichtigung

- Am Ende des letzten Absatzes wird die Zuordnung einzelner Produkte

präzisiert, die zum Teil nicht von Katjes International, sondern von

der Schwestergesellschaft Katjes Fassin produziert und vertrieben

werden./rs/DP/tos