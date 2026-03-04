DAX24.268 +0,3%Est505.891 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,4800 +3,4%Nas22.807 +1,3%Bitcoin62.563 +0,2%Euro1,1622 -0,1%Öl82,69 +0,1%Gold5.155 +0,3%
WDH/Kion-Finanzchef sieht mittelfristiges Margenziel nicht in Gefahr

05.03.26 10:08 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
KION GROUP AG
53,70 EUR -0,35 EUR -0,65%
Charts|News|Analysen
(Technische Wiederholung dieser Meldung vom 26. Februar.)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Finanzchef von Kion (KION GROUP) gibt sich von der Marktskepsis unbeirrt und erwartet für den Gabelstapler-Hersteller Ende 2027 weiterhin eine bereinigte operative Marge im zweistelligen Prozentbereich. "Unsere Pipeline gibt es auf jeden Fall her, dieses Ziel zu erreichen", sagte Christian Harm am Donnerstag der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX. Vom Unternehmen befragte Analysten erwarten hingegen im Durchschnitt bislang nicht, dass Kion das schafft. Und im vergangenen Jahr hatte sich die bereinigte Marge vor Zinsen und Steuern (Ebit) um einen Prozentpunkt auf sieben Prozent verschlechtert.

Kion aber bekräftigte am Donnerstag im Geschäftsbericht das Ziel, bis Ende 2027 eine zweistellige Marge zu erreichen. Das gilt für beide Segmente der Frankfurter, also sowohl das Geschäft mit Gabelstaplern und Flurförderzeugen, als auch für jenes mit Technik und Software für die Automatisierung von Lagern.

Es sei jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, darüber zu diskutieren, ob die zweistellige Marge erst später erreicht werden könne, so Harm. Stattdessen sieht der Manager sie im Staplergeschäft bereits im laufenden Jahr zwar "nicht sicher, aber möglich - wie in unserer entsprechenden Prognose-Bandbreite ausgewiesen". Im Automationsgeschäft sei derweil entscheidend, wie schnell sich der Auftragseingang in Umsatz umwandele.

Hier muss Kion unter anderem noch unrentablere Altprojekte abarbeiten. Mindestens zwei davon werden die Frankfurter auch 2027 noch beschäftigen und die Profitabilität entsprechend belasten./lew/err/jha/

Analysen zu KION GROUP AG

DatumRatingAnalyst
10:36KION GROUP BuyWarburg Research
04.03.2026KION GROUP HoldJefferies & Company Inc.
02.03.2026KION GROUP OverweightJP Morgan Chase & Co.
27.02.2026KION GROUP BuyUBS AG
27.02.2026KION GROUP OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
10:36KION GROUP BuyWarburg Research
02.03.2026KION GROUP OverweightJP Morgan Chase & Co.
27.02.2026KION GROUP BuyUBS AG
27.02.2026KION GROUP OutperformBernstein Research
27.02.2026KION GROUP BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.03.2026KION GROUP HoldJefferies & Company Inc.
02.12.2025KION GROUP HoldJefferies & Company Inc.
17.11.2025KION GROUP HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.11.2025KION GROUP HaltenDZ BANK
30.10.2025KION GROUP HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
26.02.2026KION GROUP UnderperformJefferies & Company Inc.
29.01.2026KION GROUP UnderperformJefferies & Company Inc.
26.01.2026KION GROUP UnderperformJefferies & Company Inc.
29.02.2024KION GROUP UnderperformBernstein Research
23.01.2024KION GROUP UnderperformBernstein Research

