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WDH: Klima-Demo in Antalya: Claudia Roth warnt vor Übergriffen

(In einer früheren Version des Artikels hieß es im 3. Satz 'die frühere Grünen-Politikerin'. Richtig ist: 'die frühere Grünen-Parteichefin".)

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ANTALYA (dpa-AFX) - Die frühere Kulturstaatsministerin Claudia Roth hat die türkischen Sicherheitskräfte bei einer Demonstration von Umweltschützern am Rande der UN-Klimakonferenz zur Zurückhaltung aufgefordert. Es dürfe keine Übergriffe und Verhaftungen geben. "Davor kann ich nur warnen", sagte die frühere Grünen-Parteichefin der Deutschen Presse-Agentur in Antalya. Zu einer Klimakonferenz gehörten Proteste der Zivilgesellschaft immer dazu.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Demonstrationszugs mussten bei Sicherheitskontrollen vorab ihre Banner und Schilder der Polizei zeigen, bevor sie auf die Strecke gelassen wurden. Erwartet wurden Tausende Teilnehmer.

Roth selbst trug als Zeichen der Solidarität Socken in den Regenbogenfarben. Hintergrund: In der Türkei steht die Zivilgesellschaft stark unter staatlichem Druck, im September hatte es etwa landesweite Razzien unter anderem bei LGBTQ-Vereinen gegeben.

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Die Klimaaktivistin Luisa Neubauer von Fridays vor Future sagte, man stehe in Solidarität zur türkischen Zivilgesellschaft, die leidenschaftlich kämpfe, aber zugleich wahnsinnig starke Repressionen erlebe. Mit der Demo wolle man zeigen, dass man nicht stumm zusehe, wenn die Türkei als Gastgeber ihre Menschenrechtsbilanz reinwaschen wolle.

Man habe auf Schilder und Banner mit sehr kontroversen Botschaften verzichtet, um niemanden zu gefährden. "Das funktioniert schon sehr gut, so eine Unterdrückungsmaschinerie", sagte sie mit Blick auf die umfassenden Polizeikontrollen und Sicherheitshinweise. Neubauer warnte vor der Gefahr, dass nach der Konferenz, sobald internationale Aktivisten und Journalisten abgereist seien, einheimische Demonstranten möglicherweise Konsequenzen zu spüren bekommen könnten. Daher nehme man mit "gemischten Gefühlen" teil./yyzz/DP/zb

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