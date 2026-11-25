(Klarstellung: Im 4. Absatz, 2. Satz, muss es richtig heißen: "In der Woche vor Weihnachten soll das gemeinsame Paket weiter Gestalt annehmen" - nicht: In der Woche vor Weihnachten soll das Paket rund sein. Der Linke-Sprecher hat die Formulierung korrigiert. Auch nach Weihnachten sind noch Treffen der Dachgruppe geplant.)

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BERLIN (dpa-AFX) - Die Koalitionsverhandlungen von Linke, Grünen und SPD in Berlin sollen jetzt Fahrt aufnehmen. "Es geht in die heiße Phase", sagte ein Sprecher der Linke auf dpa-Anfrage. Die 14 Facharbeitsgruppen mit Verhandlern aus allen drei Parteien sollen bis Ende der Woche ihre Ergebnisse vorlegen.

Sie beraten über einzelne Themenbereiche von Haushalt über Verkehr und Umwelt bis Innere Sicherheit. Ihre Vorschläge für den Koalitionsvertrag und die künftige gemeinsame Regierungsarbeit gehen zunächst an die Haushälter, die sie auf Finanzierbarkeit prüfen, und dann an die sogenannte Dachgruppe.

Sie ist das Entscheidungszentrum der Koalitionsverhandlungen mit den Spitzenpolitikern von Linken, Grünen und SPD. Ab Montag sind sie verstärkt gefragt. Dann soll es eine öffentliche Zwischenbilanz der bisherigen Verhandlungen geben.

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Dachgruppe trifft sich bald in kurzen Abständen

In den Tagen darauf wird in enger Taktung in der Dachgruppe weiterverhandelt. "In der Woche vor Weihnachten soll das gemeinsame Paket weiter Gestalt annehmen", so der Linke-Sprecher. Nach Weihnachten soll es demnach weitere Treffen geben. Die Dachgruppe muss klären, was zwischen den Parteien noch strittig ist und entscheiden, was tatsächlich im Koalitionsvertrag stehen soll. Rund 300 Verhandlerinnen und Verhandler sind insgesamt beteiligt. Zur Dachgruppe gehören zwei Dutzend Vertreterinnen und Vertreter der drei Parteien.

Erleichtert wird die Fortführung der Gespräche durch den Ausschluss der umstrittenen Linke-Abgeordneten Vanessa Emde aus der Fraktion am Dienstag. Die Linke-Fraktion hatte mit der nötigen Zweidrittelmehrheit einem Antrag des Fraktionsvorstands auf Emdes Ausschluss zugestimmt. Die Debatte darüber hatte die Koalitionsverhandlungen von Anfang an belastet.

Sie sind am 2. November offiziell gestartet. Erklärtes Ziel der drei Parteien ist es, den fertigen Koalitionsvertrag bis Anfang Januar vorzulegen. Anschließend planen alle drei Parteien Mitgliederbefragungen dazu./ah/DP/stk