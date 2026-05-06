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WDH: Kontron streicht 500 Stellen - Sonderkosten zehren am Gewinn

07.05.26 10:32 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Kontron
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(Im letzten Absatz wurde der Name des Großaktionärs berichtigt: Er heißt Ennoconn rpt Ennoconn.)

LINZ (dpa-AFX) - Der österreichische Technologiekonzern Kontron baut nach dem Verkauf zweier Sparten 500 Arbeitsplätze ab. Die Jobs in der Sparte Greentec sollen bis August dieses Jahres wegfallen, wie das Unternehmen am Donnerstag mit seinen Quartalszahlen in Linz mitteilte. Dadurch sollen die jährlichen Kosten um 30 Millionen Euro sinken. Im ersten Schritt dürfte der Abbau allerdings mit 25 Millionen Euro negativ zu Buche schlagen.

Im ersten Quartal steigerte Kontron den Umsatz um 1,7 Prozent auf knapp 364 Millionen Euro, wenn man die verkauften Geschäftsteile beim Vorjahreswert herausrechnet. Der bereinigte operative Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes Ebitda) stieg ohne Sonderbelastungen für den Abbau von 339 Mitarbeitern von gut 45 Millionen auf gut 46 Millionen Euro. Der Überschuss ging hingegen von gut 20 Millionen auf 14 Millionen Euro zurück.

Für das laufende Jahr erwartet die Kontron-Spitze einen Umsatz leicht über dem Vorjahresniveau. Der bereinigte operative Gewinn soll ohne die Kosten für den Personalabbau wie geplant 225 Millionen Euro erreichen. Erst am Mittwochabend hatte das Unternehmen mitgeteilt, dass es möglicherweise vor der Übernahme durch seinen größten Aktionär Ennoconn steht./stw/stk

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