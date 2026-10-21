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WDH/Kreml: Russland zu Dreiertreffen mit USA und Ukraine bereit

(Der US-Sondergesante heißt korrekt Steve Witkoff rpt Witkoff.)

ST. PETERSBURG (dpa-AFX) - Russland ist nach Kreml-Angaben bereit zu einer Fortsetzung dreiseitiger Gespräche mit den USA und der Ukraine im November. Das habe Präsident Wladimir Putin dem US-Sondergesandten Steve Witkoff bei ihrem Treffen in St. Petersburg signalisiert, sagte Putins außenpolitischer Berater Juri Uschakow der Nachrichtenagentur Interfax zufolge.

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"Das Thema betrifft den Aufbau eines Sicherheitssystems für Russland und die Ukraine", wurde Uschakow zitiert. Als möglichen Termin nannte er die Zeit nach dem 10. November, ein möglicher Ort könne Abu Dhabi sein. In dem Dreierformat USA, Russland und Ukraine hatte es zuletzt im Februar in Genf Gespräche gegeben, davor zweimal in Abu Dhabi in den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Witkoff soll nach seinem Treffen mit Putin die ukrainische Seite und die Europäer über die Ergebnisse unterrichten./fko/DP/he

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