DAX24.442 -0,9%Est505.918 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,12 ±-0,0%Nas25.806 -0,1%Bitcoin67.817 -0,6%Euro1,1758 +0,2%Öl100,6 -2,7%Gold4.719 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Infineon 623100 SAP 716460 Lufthansa 823212 Allianz 840400 Siemens Energy ENER6Y AMD (Advanced Micro Devices) 863186 NEL ASA A0B733 Commerzbank CBK100 Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 Novo Nordisk A3EU6F Microsoft 870747 Intel 855681
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nahost-Konflikt im Blick: DAX schwächer -- Asiens Börsen im Minus -- Commerzbank übertrifft Erwartungen in Q1 - Weiterer Stellenabbau geplant -- Rheinmetall, SoftBank, Innodata im Fokus
Top News
Lehren aus der Krise: Erste Erkenntnisse aus dem Iran-Krieg und dem globalen Energieschock Lehren aus der Krise: Erste Erkenntnisse aus dem Iran-Krieg und dem globalen Energieschock
Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

WDH: Krones mit Umsatz- und Ergebnisrückgang - Prognose bestätigt

08.05.26 09:29 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
KRONES AG
128,40 EUR 0,80 EUR 0,63%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

(Überflüssige Zeichen in der Überschrift entfernt)

NEUTRAUBLING (dpa-AFX) - Der Maschinenbauer KRONES ist wegen negativen Währungseffekten mit Rückgängen bei Umsatz und Ergebnis ins neue Jahr gestartet. Der Umsatz sank um 2,2 Prozent auf rund 1,38 Milliarden Euro, wie der Hersteller von Abfüll- und Verpackungsanlagen am Freitag in Neutraubling mitteilte. Dies liegt im Rahmen der Erwartungen von Analysten. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) fiel leicht um 0,3 Prozent auf 148,9 Millionen Euro. Branchenexperten hatten hier etwas weniger auf dem Zettel. Die entsprechende operative Marge verbesserte sich leicht von 10,6 auf 10,8 Prozent. Unter dem Strich standen nach Anteilen Dritter 68,5 Millionen Euro, 9,5 Prozent weniger als im Vorjahr.

Die Prognose für das laufende Jahr bekräftigte Krones. Dabei kann sich das Unternehmen auf einen hohen Auftragsbestand stützen. Im ersten Quartal lag der Auftragseingang mit rund 1,51 Milliarden Euro um 5,3 Prozent über dem Vorjahreszeitraum. Auch gegenüber dem Vorquartal verbesserte sich das Neugeschäft./err/stk

Nachrichten zu KRONES AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu KRONES AG

DatumRatingAnalyst
08:56KRONES BuyJefferies & Company Inc.
15.04.2026KRONES BuyDeutsche Bank AG
03.03.2026KRONES BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.02.2026KRONES BuyWarburg Research
20.02.2026KRONES BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
08:56KRONES BuyJefferies & Company Inc.
15.04.2026KRONES BuyDeutsche Bank AG
03.03.2026KRONES BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.02.2026KRONES BuyWarburg Research
20.02.2026KRONES BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
18.09.2025KRONES HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
01.08.2025KRONES HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
20.05.2025KRONES HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
31.01.2025KRONES HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
06.11.2024KRONES HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
DatumRatingAnalyst
17.11.2021KRONES ReduceKepler Cheuvreux
05.11.2021KRONES ReduceKepler Cheuvreux
04.08.2021KRONES ReduceKepler Cheuvreux
10.05.2021KRONES ReduceKepler Cheuvreux
10.02.2021KRONES ReduceKepler Cheuvreux

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für KRONES AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen