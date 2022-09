WDH: Länder tragen Energie-Entlastungspaket mit - noch Verhandlungsbedarf

Werbung

Heute im Fokus

Fed erhöht Zinsen um 0,75 Prozent: Dow stabil - Techwerte schwächer -- DAX in Rot -- Bund plant wohl auch Verstaatlichung von GAZPROM-Tochter Sefe -- Deutsche Bank, Uniper, SUSE, Salesforce im Fokus

JPMorgan stuft Accor auf 'Underweight' ab. Credit Suisse will Investment Bank wohl in drei Teile aufteilen. AstraZeneca-Mittel gegen Eierstockkrebs in China zugelassen. Suez will britisches Entsorgungsgeschäft von Veolia zurückkaufen. O2 kooperiert bei Antennenstandorten mit Wettbewerbern. Deutsche Telekom hat offenbar Verkaufsprozess für T-Systems gestoppt.