WDH: Libanon vor ungewisser Zukunft - Zentralbankchef scheidet aus Amt

BEIRUT (dpa-AFX) - Der libanesische Zentralbankchef Riad Salamah hat sich ohne Nachfolger aus dem Amt verabschiedet. Der erste Vizegouverneur Wassim Mansouri wird vorläufig seine Rolle übernehmen, wie Mansouri selbst bei einer Pressekonferenz am Montag erklärte. Damit schlittert der krisengebeutelte Libanon weiter in eine ungewisse Zukunft. Der tiefgespaltenen politischen Klasse gelang es bisher nicht, einen Nachfolger für Salamah zu benennen. Seit Ende 2019 steckt der Mittelmeerstaat in der schwersten Wirtschafts- und Finanzkrise seiner Geschichte. Salamah wird zusammen mit der herrschenden politischen Elite für die Lage verantwortlich gemacht.

Salamah stand rund 30 Jahre an der Spitze der Zentralbank. Gegen ihn laufen in Deutschland und verschiedenen anderen europäischen Ländern sowie im Libanon Ermittlungen wegen mehrerer mutmaßlicher Finanzverbrechen. Der 73-Jährige wies die Vorwürfe mehrfach zurück.

Der Libanon ist gleichzeitig auf der Suche nach einem neuen Präsidenten. Der bisherige Präsident Michel Aoun war im Oktober nach dem Ende seiner Wahlperiode planmäßig aus dem Amt geschieden. Seitdem hat das Land kein Staatsoberhaupt. Die Wahl eines Präsidenten scheitert immer wieder an Machtkämpfen innerhalb der politischen Elite. Zurzeit wird das Land mit rund sechs Millionen Einwohnern von Ministerpräsident Nadschib Mikati geschäftsführend geleitet. Die Regierung ist nur eingeschränkt handlungsfähig. Der Libanon braucht sowohl einen Präsidenten als auch eine funktionsfähige Regierung, um bislang ausgebliebene Reformen umzusetzen./arj/DP/jha