DAX23.822 +0,1%Est505.903 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2700 +2,0%Nas22.822 +0,8%Bitcoin61.284 -0,2%Euro1,1684 -0,1%Öl97,52 +1,2%Gold4.744 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 BASF BASF11 Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Microsoft 870747 DroneShield A2DMAA Allianz 840400 Infineon 623100 Deutsche Bank 514000 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Diplomatische Fortschritte im Nahen Osten: DAX etwas fester -- Asiens Börsen im Plus -- Lufthansa: Tarifkonflikt geht weiter -- Volkswagen, adidas, NIO, Goldpreis, Lockheed Martin, Rüstung im Fokus
Top News
Vor Verhandlungen für Kriegs-Ende im Iran: Ölpreise zeigen sich kaum verändert Vor Verhandlungen für Kriegs-Ende im Iran: Ölpreise zeigen sich kaum verändert
Cemex-Aktie: Experten von Morgan Stanley raten jetzt zum Kauf Cemex-Aktie: Experten von Morgan Stanley raten jetzt zum Kauf
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

WDH: Lufthansa-Streik trifft Flüge von und nach Stuttgart

10.04.26 08:49 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Lufthansa AG
7,86 EUR -0,08 EUR -1,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

(In der Überschrift wurde ein überflüssiges Wort gestrichen.)

STUTTGART (dpa-AFX) - Der Streik der Lufthansa-Flugbegleiter wirkt sich auch auf den Flughafen Stuttgart aus. Für Freitag wurden insgesamt acht Verbindungen gestrichen: jeweils vier Flüge von und nach München sowie vier von und nach Frankfurt, wie eine Sprecherin mitteilte. Betroffene Reisende sollten den aktuellen Status ihres Fluges online überprüfen oder sich direkt an ihre Fluggesellschaft beziehungsweise ihren Reiseveranstalter wenden.

Die Flugbegleiter sind am Freitag von 00.01 Uhr bis 22.00 Uhr zum Ausstand aufgerufen, wie die Gewerkschaft Ufo mitteilte. "Bestreikt werden alle Abflüge der Deutschen Lufthansa AG von den Flughäfen Frankfurt und München", hieß es. Das sind die Drehkreuze der Lufthansa, zahlreichen Fluggästen drohen damit Flugausfälle. Bestreikt werden laut Gewerkschaft außerdem alle Abflüge der Lufthansa CityLine von den Flughäfen Frankfurt, München, Hamburg, Bremen, Stuttgart, Köln, Düsseldorf, Berlin und Hannover.

In einer Urabstimmung hatten die Kabinenbeschäftigten der Kerngesellschaft Lufthansa und der Regionaltochter Cityline Ende März mit großer Mehrheit für einen Arbeitskampf gestimmt. Bei der Kerngesellschaft stimmten rund 94 Prozent für Streiks, bei der Cityline knapp 99 Prozent.

In dem Konflikt geht es um die Tarifverhandlungen zum Manteltarif bei Lufthansa und nach Ufo-Angaben um eine fehlende Bereitschaft des Unternehmens, bei der Cityline über einen Sozialtarifvertrag zu verhandeln. Daran hingen rund 800 Existenzen. Der Flugbetrieb der Regionaltochter soll nach Aussagen des Managements im kommenden Jahr enden. An ihre Stelle tritt eine neue Gesellschaft mit dem ähnlichen Namen Lufthansa City Airlines./ols/DP/zb

Nachrichten zu Lufthansa AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu Lufthansa AG

DatumRatingAnalyst
01.04.2026Lufthansa Sector PerformRBC Capital Markets
27.03.2026Lufthansa BuyUBS AG
20.03.2026Lufthansa SellGoldman Sachs Group Inc.
19.03.2026Lufthansa Market-PerformBernstein Research
19.03.2026Lufthansa HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
27.03.2026Lufthansa BuyUBS AG
13.03.2026Lufthansa BuyUBS AG
10.12.2025Lufthansa BuyUBS AG
18.11.2025Lufthansa BuyUBS AG
03.11.2025Lufthansa BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
01.04.2026Lufthansa Sector PerformRBC Capital Markets
19.03.2026Lufthansa Market-PerformBernstein Research
19.03.2026Lufthansa HoldDeutsche Bank AG
19.03.2026Lufthansa Sector PerformRBC Capital Markets
11.03.2026Lufthansa HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
20.03.2026Lufthansa SellGoldman Sachs Group Inc.
06.03.2026Lufthansa UnderweightBarclays Capital
03.03.2026Lufthansa UnderweightBarclays Capital
14.01.2026Lufthansa UnderweightBarclays Capital
18.11.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Lufthansa AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen