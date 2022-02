WDH: Mecklenburg-Vorpommern will Corona-Regeln für Handel lockern

(Im zweiten Satz wurde die Quelle präzisiert: "Der Sprecher von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) kündigte am Donnerstag in Schwerin Änderungen an." (statt: "Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) kündigte am Donnerstag in Schwerin Änderungen an.")

SCHWERIN (dpa-AFX) - Mecklenburg-Vorpommern will dem Beispiel anderer Bundesländer folgen und die Corona-Beschränkungen für den Handel lockern. Der Sprecher von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) kündigte am Donnerstag in Schwerin Änderungen an. Die als bundesweit einheitliche Schutzmaßnahme gedachte 2G-Regel werde immer mehr zum Flickenteppich und es drohe die Gefahr eines Einkaufstourismus, sagte er. Über die künftigen Regelungen im Land werde das Kabinett am Dienstag entscheiden./fp/DP/zb