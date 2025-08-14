DAX24.202 +0,7%ESt505.385 +0,9%Top 10 Crypto16,80 +1,4%Dow44.459 +1,1%Nas21.682 +1,4%Bitcoin102.831 -0,1%Euro1,1701 +0,2%Öl66,22 +0,2%Gold3.358 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 NVIDIA 918422 RENK RENK73 TUI TUAG50 Commerzbank CBK100 Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Palantir A2QA4J Deutsche Bank 514000 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA BYD A0M4W9 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Inflationsdaten: DAX höher -- RENK mit starker Auftragslage -- TUI schlägt Erwartungen -- Canopy Growth, CoreWeave, EVOTEC, Lilium, pbb, Palantir, E.ON, Porsche SE im Fokus
Top News
Formycon-Aktie unter Druck: Formycon in H1 mit Umsatzrückgang Formycon-Aktie unter Druck: Formycon in H1 mit Umsatzrückgang
PVA TePla-Aktie mit starker Trendwende: PVA TePla mit verhaltenem ersten Halbjahr - Bessere Auftragslage PVA TePla-Aktie mit starker Trendwende: PVA TePla mit verhaltenem ersten Halbjahr - Bessere Auftragslage
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
25 € Neukundenbonus + 1 Aktie gratis. Hol Dir jetzt Dein finanzen.net ZERO-Depot!

WDH: Merz empfängt Selenskyj zu Ukraine-Schalten im Kanzleramt

13.08.25 14:09 Uhr

(Tippfehler im letzten Satz berichtigt)

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zu den mit US-Präsident Donald Trump und anderen Europäern geplanten Videoschalten zur Zukunft der Ukraine empfangen. Selenskyj traf mit einem Hubschrauber auf dem Gelände des Kanzleramts ein und wurde dort freundschaftlich von Merz begrüßt. Zunächst war ein gemeinsames Mittagessen von Merz mit Selenskyj geplant.

Wer­bung

Mit der persönlichen Anwesenheit des ukrainischen Präsidenten in Berlin sendet Merz vor dem Alaska-Gipfel von Trump mit Wladimir Putin auch ein besonderes Zeichen der Solidarität mit Kiew an Trump wie an den russischen Präsidenten. Die virtuellen Beratungen mit Trump sollten um 15.00 Uhr beginnen.

Zeichen von Merz an Trump und Putin

Zuvor war um 14.00 Uhr eine Vorbesprechung mit engen europäischen Verbündeten der Ukraine geplant. Teilnehmen sollten die Staats- und Regierungschefs aus Frankreich, Großbritannien, Italien, Polen und Finnland, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, EU-Ratspräsident António Costa, Nato-Generalsekretär Mark Rutte sowie Selenskyj.

Initiiert wurden die Schalten mit europäischen Staats- und Regierungschefs von Merz. Ziel ist es, eine gemeinsame Linie mit Trump zu finden, bevor dieser am Freitag im US-Bundesstaat Alaska Kremlchef Wladimir Putin trifft. Im Anschluss an die Beratungen mit Trump will der Bundeskanzler die Ergebnisse in der sogenannten Koalition der Willigen unter Federführung von Deutschland, Frankreich und Großbritannien nachbesprechen./bk/DP/mis