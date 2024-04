WDH: Mutmaßliche Agenten mit Verbindung zu Russland in Bayern verhaftet

("Spiegel" ergänzt)

BAYREUTH (dpa-AFX) - Die Polizei hat am Mittwoch in Bayreuth zwei mutmaßliche Agenten mit Verbindung zu Russland verhaftet. Die beiden deutsch-russischen Staatsangehörigen sind dringend verdächtig, in einem besonders schweren Fall für einen ausländischen Geheimdienst tätig gewesen zu sein, wie der Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof am Donnerstag mitteilte. Zuerst hatte der "Spiegel" darüber berichtet./ruc/DP/mis