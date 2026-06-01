DAX24.766 +0,6%Est506.117 +0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,9800 -2,0%Nas26.121 +0,7%Bitcoin53.799 -1,6%Euro1,1569 +0,3%Öl92,20 -2,0%Gold4.331 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 SAP 716460 Micron Technology 869020 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Vonovia A1ML7J BASF BASF11 Intel 855681 Lufthansa 823212 Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Entspannung im Iran-Krieg: DAX im Plus -- US-Börsen fester erwartet -- OpenAI beantragt Börsengang -- BYD, Alibaba, Baidu, Corning, Inno Holdings, QUALCOMM, Nuvalent im Fokus
Top News
Intel-Aktie setzt Rally fort: Ausbau der Partnerschaft mit Cadence untermauert Trendwende bei Foundry-Sparte Intel-Aktie setzt Rally fort: Ausbau der Partnerschaft mit Cadence untermauert Trendwende bei Foundry-Sparte
Cadence Design Systems: KI-Agenten übernehmen die Chip-Entwicklung Cadence Design Systems: KI-Agenten übernehmen die Chip-Entwicklung
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

WDH: Neue Investorenmillionen für Raketen-Start-up Isar Aerospace

09.06.26 14:45 Uhr

(Wiederholung: Tippfehler korrigiert) Neue Investorenmillionen für Raketen-Start-up Isar Aerospace)

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Das Münchner Raumfahrt-Start-up Isar Aerospace hat weitere 270 Millionen Euro Investorengeld für die Entwicklung seiner Spectrum-Rakete eingeworben. Das Jungunternehmen will das Geld zur Vorbereitung der erhofften Serienproduktion von bis zu 40 Raketen pro Jahr nutzen, außerdem ist nun der Bau eines zweiten Raketenstartplatzes in Kanada in Planung, wie Isar Aerospace mitteilte. Unter den neuen Investoren sind die Risikokapitalinvestoren Island Green Capital aus den USA und Molten Ventures aus Großbritannien.

Bisher hat die Spectrum-Rakete erst zu einem Testflug im Frühjahr 2025 abgehoben, der zweite Start vom norwegischen Weltraumbahnhof Andøya hat sich mehrmals verzögert. Dennoch ist Isar Aerospace nach Angaben von Unternehmenschef Daniel Metzler ausgebucht. Die Rakete soll bis zu einer Tonne Last - in der Regel Satelliten - in erdnahe Umlaufbahnen wenige hundert Kilometer über dem Erdboden befördern. Derzeit werden die meisten europäischen Satelliten von Space X ins All geschossen, dem Raumfahrtunternehmen des US-Milliardärs Elon Musk./cho/DP/stk