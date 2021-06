WDH/Oppositionsführerin Tichankowskaja: Belarus nicht im Stich lassen

(Wiederholung vom Wochenende)

BERLIN (dpa-AFX) - Die belarussische Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja hat an Deutschland und die anderen Länder Europas appelliert, ihr Land nicht im Stich zu lassen. "Europa kann nur sicher sein, wenn Belarus sicher ist", sagte Tichanowskaja am Sonntag auf dem Bundesparteitag der Grünen. Sie forderte die Einberufung einer internationalen Konferenz, um der ehemaligen Sowjetrepublik den Weg zu Neuwahlen zu ebnen.

Tichanowskaja lebt aktuell im Exil in Litauen. Bei der Präsidentenwahl im August vergangenen Jahres war sie gegen Machthaber Alexander Lukaschenko angetreten, der sich dann zum Sieger erklären ließ. Viele halten das Ergebnis für gefälscht. Später gab es Massendemonstrationen. Lukaschenko ist in Belarus (früher: Weißrussland) seit rund 27 Jahren an der Macht. Die EU erkennt denn 66-Jährigen nicht mehr als Präsidenten an. Am Donnerstag hatte das Europäische Parlament weitere Sanktionen gefordert./faa/DP/zb