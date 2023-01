WDH: Pistorius wird am Donnerstag vereidigt

(Im letzten Satz wurde der Wochentag berichtigt)

BERLIN (dpa-AFX) - Der künftige Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) wird am Donnerstag von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier seine Ernennungsurkunde erhalten und im Bundestag seinen Amtseid leisten. Das teilte Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Dienstag in Berlin mit./mfi/DP/mis