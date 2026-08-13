DAX 26.300 -0,1%ESt50 6.545 +0,2%MSCI World 5.009 +0,3%Top 10 Crypto 8,25 +1,8%Nas 26.786 +0,7%Bitcoin 54.765 -0,4%Euro 1,1528 +0,0%Öl 87,8 -1,3%Gold 4.358 -1,2%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

WDH: Polen senkt vorübergehend Mehrwertsteuer für Treibstoffe

(Tippfehler in Überschrift beseitigt)

WARSCHAU (dpa-AFX) - Polen senkt vorübergehend die Mehrwertsteuer für Benzin und Diesel. Vom kommenden Montag bis zum Ende der polnischen Schulferien am 31. August werde der Steuersatz von bislang 23 Prozent auf 8 Prozent gesenkt, sagte Regierungschef Donald Tusk.

Werbung

Dies solle den Verbrauchern vor allem bei der Rückkehr aus dem Urlaub finanzielle Erleichterung bringen, betonte Tusk. Außerdem werde der Energieminister täglich einen maximalen Kraftstoff-Einzelhandelspreis festlegen, der auf der Grundlage der durchschnittlichen Großhandelspreise und der Betriebskosten der größten Lieferanten festgelegt werde.

Der Preis für Diesel und Benzin wird sich nach Angaben von Tusk durch diese Maßnahmen um etwa 23 Cent pro Liter verringern. Am Donnerstag kostete der Liter Normalbenzin im Nachbarland Branchenbeobachtern zufolge im Schnitt umgerechnet etwa 1,66 Euro. Für Diesel wurden rund 1,88 Euro für den Liter fällig.

Nur ein Teil des Spritpreispakets kommt wieder

Damit kehrt Polen zu einem Teil des Spritpreispakets zurück, das die Regierung nach Beginn des Iran-Kriegs angesichts gestiegener Treibstoffkosten eingeführt hatte. Von Ende März bis Ende Juni galt nicht nur der gesenkte Mehrwertsteuersatz. Der Energieminister hatte auch die Möglichkeit, die Höhe der Energiesteuer auf Treibstoff zu reduzieren./dhe/DP/jha

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.