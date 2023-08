WDH/Pressestimme: 'Badische Zeitung' zu Klimaschutz bei Gebäuden

(Vorspann wurde geändert. Pressestimme statt Presseschau.)

FREIBURG (dpa-AFX) - "Badische Zeitung" zu Klimaschutz bei Gebäuden:

"Fraglos hat die Koalition mit ihrem Streit über das Gebäudeenergiegesetz viel Vertrauen verspielt. Dass sie ihren Kompromiss dann auch noch in einer Nacht-und-Nebel-Aktion durch den Bundestag peitschen wollte und sich dafür ein Veto des Verfassungsgerichts einhandelte, macht die Sache nicht besser. (...) Kein Wunder, dass die Zahl der Anträge auf eine geförderte Wärmepumpe deutlich gesunken ist. Solange die Dinge ungewiss sind - und das sind sie bis zur abschließenden Beratung des Heizungsgesetzes im Bundestag und der Festlegung der künftigen Förderkulisse - halten sich die Leute zurück. Das heißt nicht, dass ein Plus an Klimaschutz im Gebäudesektor für alle Zeiten verspielt ist. Aber es kommt wohl später, was das Erreichen der ehrgeizigen Wärmewende-Ziele der Ampel unrealistischer macht."/kkü/DP/he