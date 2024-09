WDH/Pressestimme: 'Frankfurter Rundschau' zu Hochwasser-Katastrophe

(In der Überschrift wurde das Genre geändert. Pressestimme statt Presseschau.)

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Rundschau" zu Hochwasser-Katastrophe:

"Wie viele Naturkatastrophen muss es noch geben, bis die Politik endlich angemessen gegen den Klimawandel vorgeht? Nein, nicht die Migration bedroht Europa, sondern der Klimawandel! Nein, nicht die Migration muss als Notlage eingestuft werden, aber die Klimakrise! So könnten wir endlich die Schuldenbremse umgehen und dringend notwendige Vorkehrungen gegen Extremwetter treffen. Um kritischen Stimmen entgegenzutreten: Solche Extreme waren in der Tat schon immer ein wiederkehrendes Phänomen. Aber: Der Klimawandel führt zu einer Häufung solcher Wetterereignisse. Im Gegensatz zur aktuellen rassistischen Debatte zur Asylpolitik, die Diskriminierungen schürt und Einzelfälle verallgemeinert, geht es beim Klimawandel nicht um einzelne Unwetter. Hochwasser-Ereignisse werden in Zukunft häufiger auftreten. Das ist ein klarer Hinweis dafür, dass wir nicht über das Wetter, sondern über einen Klimawandel sprechen."