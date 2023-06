WDH/Pressetimme: 'Junge Welt' zu Erhöhung der Krankenkassenbeiträge

(In der Überschrift wurde ein Tippfehler entfernt.)

BERLIN (dpa-AFX) - "Junge Welt" zu Erhöhung der Krankenkassenbeiträge:

Die realen Leistungen für gesetzlich Krankenversicherte verschlechtern sich zusehends: Der zunehmende Fachärztemangel in vielen Regionen und Stadtteilen zieht immer längere Wartezeiten auf Termine nach sich. In dünn besiedelten Gegenden stehen immer weniger Krankenhäuser für die Behandlung akuter Blinddarmentzündungen oder banaler Knochenbrüche bereit - und Lauterbach plant mit seiner sogenannten Krankenhausreform gerade hier weiteren Abbau. In den Großkliniken der Städte hingegen stimmt das überlastete Personal mit den Füßen ab und arbeitet weniger Stunden oder schmeißt den Job gleich ganz hin. Wichtige Medikamente wie Antibiotika oder Krebsmittel fehlen in den Apotheken, weil die Pharmaindustrie lieber Milliarden mit scheininnovativen Arzneien scheffelt. Die Leistungskürzungen sind also längst da, und sie werden fortgesetzt, wenn es kein Umsteuern im Gesundheitswesen um 180 Grad gibt./yyzz/DP/mis