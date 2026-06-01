DAX24.878 -0,3%Est506.081 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,9200 -4,4%Nas26.399 -1,6%Bitcoin53.291 -3,0%Euro1,1582 -0,3%Öl94,09 -1,3%Gold4.385 -2,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 NVIDIA 918422 SAP 716460 Rheinmetall 703000 Micron Technology 869020 Broadcom A2JG9Z Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 Deutsche Bank 514000 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Amazon 906866 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Marvell Technology A3CNLD
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
KI-Skepsis wächst: DAX mit Verlusten -- US-Börsen schwächer -- Schlappe für SpaceX -- Anthropic mahnt zu KI-Pause -- Solidion, Almonty, lululemon, Marvell, Infineon, Samsung, SK hynix im Fokus
Top News
GitLab: Google-Allianz und KI-Fantasie sorgen für dynamische Rally! GitLab: Google-Allianz und KI-Fantasie sorgen für dynamische Rally!
Schaukelbörse geht weiter: DAX vor dem Wochenende mit Verlusten Schaukelbörse geht weiter: DAX vor dem Wochenende mit Verlusten
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

WDH: Prien will bei Gehaltstransparenz-Regeln der EU nachverhandeln

05.06.26 14:56 Uhr

(Überschrift ausgetauscht)

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesfamilienministerin Karin Prien (CDU) hält die EU-Richtlinie für mehr Gehaltstransparenz zwischen Frauen und Männern für zu bürokratisch und strebt Änderungen an. In einem Podcast von "Politico" sagte die CDU-Politikerin, man sei in Gesprächen mit europäischen Partnerländern über Inhalte und Umsetzungsfristen der Richtlinie, um zu sehen, ob gemeinsam etwas bei der EU-Kommission erreicht werden könne.

Deutschland sieht sie aber grundsätzlich in der Pflicht, die Regelung in Kraft zu setzen. "Am Ende des Tages werden wir wahrscheinlich um eine bürokratiearme Umsetzung jedenfalls nicht umhinkommen", sagte sie. Man sei an Verabredungen auf EU-Ebene gebunden. Es gebe zwar die Möglichkeit einer Revision, aber in diesem Fall gebe es bisher bei der EU-Kommission und im EU-Parlament keine Bewegung.

EU-Richtlinien werden von EU-Kommission, Europäischem Parlament und dem Rat der EU - also den Regierungen der einzelnen EU-Länder - ausgehandelt. Einmal verabschiedet, müssen die Mitgliedstaaten sie verbindlich in nationales Recht umsetzen.

Prien: Deutlich mehr Bürokratie

Prien nannte Einkommensgleichheit nach wie vor ein anstrebenswertes Ziel. Die Richtlinie bringe aber "ohne jeden Zweifel deutlich mehr Bürokratie". Das Gesetz habe ein richtiges und wichtiges Ziel, "aber es passt natürlich so gar nicht in die Landschaft", sagte die Ministerin mit Blick auf eine angestrebte Reduzierung von Berichts- und Auskunftspflichten.

Die EU-Richtlinie aus dem Jahr 2023 sollte eigentlich bis Anfang Juni dieses Jahres in den Mitgliedsländern umgesetzt werden. Die Bundesregierung will dies bis Anfang kommenden Jahres tun, es seien noch weitere Abstimmungen notwendig. Die Vorgabe zielt auf die Verdienstlücke zwischen Frauen und Männern und schreibt etwa vor, dass Beschäftigte Auskunft über durchschnittliche Entgelthöhen für vergleichbare Tätigkeiten aufgeschlüsselt nach Geschlecht verlangen können. SPD-Politikerinnen hatten dem Koalitionspartner Union vorgeworfen, die Umsetzung zu blockieren./jr/DP/he