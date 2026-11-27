(Im letzten Absatz muss es fünfthöchste rpt fünfthöchste heißen.)

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Ratingagentur S&P blickt wegen des Haushaltsdefizits sowie der politischen Polarisierung Frankreichs vorsichtiger auf die Perspektiven für die Bonitätsbeurteilung des Landes. Der Ausblick wurde auf "negativ" gesetzt, wie die Ratingagentur am Freitagabend mitteilte. Damit ist in den kommenden Monaten eine Abstufung der aktuellen Bewertung von "A+" möglich.

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Der negative Ausblick spiegele die steigende Staatsverschuldung vor dem Hintergrund gedämpfter Wachstumsaussichten wider, während es nur wenig politischen Konsens gebe, wie das hohe strukturelle Haushaltsdefizit in den Griff zu bekommen ist, hieß es weiter. So könne die politische Polarisierung - auch über die Präsidentschaftswahlen 2027 hinaus - die Umsetzung von Maßnahmen zum Abbau des Haushaltsdefizits sowie wachstumsfördernder Reformen weiter behindern. Die wären aber notwendig, um den Anstieg der Staatsschulden im Verhältnis zur Wirtschaftskraft zu stoppen.

Eine Senkung der Bonitätsbewertung für Frankreich drohe, falls sich die hohen Haushaltsdefizite des Landes in den nächsten zwei Jahren nicht nennenswert verringern sollten oder falls das Wirtschaftswachstum über einen längeren Zeitraum hinter den Prognosen von S&P zurückbleibe.

In den vergangenen Monaten waren die Renditen für französische Staatsanleihen deutlich gestiegen. In der Laufzeit von zehn Jahren wurden die Staatspapiere im Oktober zeitweise mit Zinssätzen von mehr als 5,1 Prozent gehandelt und damit auf dem höchsten Stand seit 24 Jahren. Zuletzt beruhigte die Lage aber etwas, aktuell liegt die Rendite bei etwa 4,7 Prozent.

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Die Bonitätsnote "A+" ist bei S&P die fünfthöchste und liegt sechs Stufen über dem Ramschniveau./mis